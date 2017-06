Virginia Veronesi canta nello spot di X Factor 2014 (video)

A due mesi dall’inizio dell’ottava edizione, X Factor Italia sta già facendo parlare di sé non solo per l’arrivo di 2 nuovi giudici, ma soprattutto per il nuovo spot in onda da qualche settimana su Sky Uno, Cielo e gli altri canali Sky.

Una pubblicità che ha avuto da subito un grande successo tra il pubblico e sul web, grazie ad una fino ad ora sconosciuta ragazza che ha già convinto tutti di avere l’X Factor (anche se non parteciperà come concorrente al programma).

Lo spot. Girato allo Sport Nautico di Bordighera, riprende un tema già utilizzato lo scorso per un promo di X Factor UK: una ragazza comune con i suoi auricolari inizia a cantare mentre è al lavoro, radunando via via una folla di fan fino a ritrovarsi sul palco di X Factor. Nella versione italiana, il sogno della cantante si conclude con un’esibizione insieme a 3 dei vincitori delle scorse edizioni: Francesca Michielin, Chiara Galiazzo e Michele Bravi.

La canzone. Il brano Try (tradotto in italiano Provare), secondo singolo tratto da “The Truth About Love”, sesto album della cantante americana Pink pubblicato il 18 settembre 2012. Proprio in questi giorni e grazie allo spot sta risalendo nelle classifiche dei brani più scaricati in Italia tramite iTunes e altri canali.

La protagonista. Si chiama Virginia Veronesi, ha 22 anni e viene da Lodi. Diplomata all’Accademia di Musical MTS di Milano, ha lavorato per diversi spettacoli musicali come “Mamma mia, tre uomini per me”, “Anastasia il Musical”, “Crazy for you” e “Felici & Cantanti”. Sulla sua pagina ufficiale di Facebook risponde a tutti i suoi oltre 3mila fan, e promette di completare presto la versione integrale della sua cover di Try.

X Factor 2014. L’ottava edizione del talent show inizierà il 18 settembre 2014 su Sky Uno (in replica su Cielo) con i provini e le audizioni, cui seguiranno Bootcamp e Homevisit per arrivare alla prima puntata in diretta a fine ottobre con i 12 concorrenti scelti e a condurre sempre Alessandro Cattelan. Orfano di Elio e Simona Ventura, il programma potrà contare quest’anno su 2 nuovi giudici, Fedez e Victoria Cabello, che andranno ad aggiungersi a Mika e Morgan. Dai Bootcamp registrati l’1 ed il 2 aprile a Milano, perla prima volta aperti al pubblico, si conoscono già (anche se non ufficialmente) le categorie assegnate ai 4 giudici: Under donne per Victoria Cabello e Under Uomini per Fedez, Over 25 per Mika e Gruppi a Morgan.