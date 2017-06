POS Mobile: confronto tra Payleven, Jusp, SumUp e Wallet-E

Con l’introduzione del POS obbligatorio per tutti, previsto dal decreto legge 179/2012 a partire dal 30 Giugno 2014, aumentano le proteste di imprese, artigiani, commercianti e professionisti in generale per un ulteriore costo da dover sostenere, che può diventare anche elevato anche a fronte di un limitato utilizzo del nuovo dispositivo.

La norma prevede infatti per le suddette categorie (e senza più l’esonero per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro), l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per importi superiori a 30 euro, se richiesto dal cliente. Richiesta che potrebbe anche avvenire saltuariamente nel caso di alcune professioni, a fronte però di un canone mensile da dover comunque pagare optando per un POS tradizionale.

Nonostante nessuna sanzione sia ancora prevista, è ovvio che sia preferibile adeguarsi il prima possibile alla legge. Diverse soluzioni sono inoltre disponibili sul mercato, i cosiddetti Mobile POS (o mPos), che consentono di trasformare il proprio smartphone o tablet in un vero e proprio POS, semplicemente collegandovi un ‘apposito lettore di carte. Il loro vantaggio principale consiste nel fatto che nessun canone mensile è dovuto, ma soltanto una commissione per ciascuna transazione effettuata.

Nella tabella che segue proponiamo un rapido confronto tra i principali Mobile POS, in particolare per quanto riguarda costo iniziale, commissioni, carte accettate e sistema operativo per cui è disponibile l’applicazione (iOS per iPhone e iPad, Android e Windows Phone). Si rimanda in ogni caso ai siti ufficiali per tutte le condizioni e modalità di funzionamento.

Per vedere la tabella da dispositivi mobili clicca qui.

Payleven Jusp * SumUp Wallet-Abile Costo dispositivo 79€ + IVA 39€ + IVA 19,95€ 69€ + IVA Commissione 2,75% 2,5% ** 1,95% 1% su carte di debito Pagobancomat e PostePay 2,75% su carte di credito Visa e Mastercard e carte di debito VPay e Maestro/Cirrus Carte accettate credito: Visa e Mastercard debito: V-Pay e Maestro/Cirrus credito: Visa e Mastercarddebito: V-Pay, Maestro/Cirrus e Pagobancomat. MasterCard credito: Visa e Mastercard debito: V-Pay, Maestro/Cirrus e Pagobancomat Collegamento con smartphone/tablet Bluetooth jack auricolari jack auricolari Bluetooth Sistema operativo iOS e Android iOS, Android e Windows Phone iOS e Android iOS e Android

Tabella aggiornata al 30 giugno 2014.

* al momento è ancora nella fase di pre-ordine

** prevede anche formule senza commissione, con canone mensile tutto incluso

Anche Banca Intesa San Paolo propone un proprio POS Mobile, il Move and Pay Business di Setefi (distribuito anche da Vodafone). Non lo abbiamo inserito in questo confronto in quanto prevede anche un canone mensile oltre alla commissione sulle transazioni.

Consigliamo in ogni caso di verificare con il proprio commercialista che siano rispettati tutti i termini previsti dalla legge (in particolare riguardo al tipo di carte che devono essere accettate, dato che il bancomat non è ancora supportato da alcuni dei lettori esaminati, oppure la presenza di tastiera sul lettore di carte, assente nel caso di SumUp).